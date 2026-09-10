MOKHTAR CHOUMANE EN SOLO, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

MOKHTAR CHOUMANE EN SOLO Samedi 10 octobre, 19h30 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T19:30:00+02:00 – 2026-10-10T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-10T19:30:00+02:00 – 2026-10-10T20:15:00+02:00

Concert

Mokhtar Choumane est un maître de la gasba ou qaçabah ةبصقلا) en arabe), instrument de musique traditionnel du Maghreb. Cette flûte de roseau oblique à embouchure libre est principalement utilisée dans la musique traditionnelle algérienne (chaouie – Aurès, raï traditionnels – Oran, allaoui – Tlemcen, bedoui oranais, aiyai ou encore staifi – Sahara) mais aussi au Maroc dans la région du Rif oriental ou dans la Tunisie limitrophe des Aurès.

La gasba fait partie des flûtes de roseau connues depuis la plus haute Antiquité et connues en persan sous le nom de nāy et dont elle est une version folklorique maghrébine, gasba signifiant « canne » en arabe bédouin. Pour la Waada, il nous propose un concert solo inédit.

Mokhtar Choumane : gasba

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

Concert

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