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Mokhtar music band Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Mokhtar music band Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Mokhtar music band Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 18:30 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

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Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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