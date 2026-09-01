Moment musical spécial CPDN Conservatoire Edgar Varèse Mâcon
mardi 22 septembre 2026 · Conservatoire Edgar Varèse · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Moment musical spécial CPDN
Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Les élèves préparant leur examen d’entrée en cycle préparatoire au diplôme national d’études musicales se produisent devant un public lors d’un moment musical spécial. Cette rencontre leur permet d’ajuster leur programme en conditions réelles avant l’épreuve. .
Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 conservatoire@mb-agglo.com
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English :
L’événement Moment musical spécial CPDN Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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