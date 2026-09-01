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Moment musical spécial CPDN Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

mardi 22 septembre 2026 · Conservatoire Edgar Varèse · Mâcon

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Conservatoire Edgar Varèse
Adresse
3 Rue de la Préfecture
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Moment musical spécial CPDN

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Les élèves préparant leur examen d’entrée en cycle préparatoire au diplôme national d’études musicales se produisent devant un public lors d’un moment musical spécial. Cette rencontre leur permet d’ajuster leur programme en conditions réelles avant l’épreuve.   .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84  conservatoire@mb-agglo.com

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English :

L’événement Moment musical spécial CPDN Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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