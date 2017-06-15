Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët vendredi 27 mars 2026.

Moment tricot

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 15:00:00
fin : 2026-03-27 17:00:00

Date(s) :
2026-03-27

Envie d’apprendre à tricoter, à crocheter ?
Besoin de se perfectionner ?

Tout simplement passer un moment en bonne compagnie …

Le moment tricot est proposé les vendredis d’octobre à mars.

La médiathèque vous propose également des livres et magazines de loisirs créatifs !

Entrée libre, sans inscription   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English : Moment tricot

L’événement Moment tricot Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS