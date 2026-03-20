MOMO PASCAL DUSAPIN SPECTACLE JEUNE PUBLIC Montpellier

MOMO PASCAL DUSAPIN SPECTACLE JEUNE PUBLIC

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Momo vit dans un cirque avec son grand-père, le célèbre clown Huberto, qui le destine à être clown à son tour. Mais le pauvre Momo n’aime pas les clowns. Il préfère courir entre les caravanes, regarder Bettina, la belle acrobate, et un jour s’envole dans le ciel en s’essayant au trapèze.

Spectacle jeune public dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Momo vit dans un cirque avec son grand-père, le célèbre clown Huberto, qui le destine à être clown à son tour. Mais le pauvre Momo n’aime pas les clowns. Il préfère courir entre les caravanes, regarder Bettina, la belle acrobate, et un jour s’envole dans le ciel en s’essayant au trapèze.

Il reçoit aussi l’aide des animaux du cirque, ses amis, qui vont l’aider à trouver sa place sous le chapiteau grâce à eux, Momo sera enfin qui il est.

Composé par Pascal Dusapin sur un texte de Leigh Sauerwein, ce petit opéra pour un récitant et quatre musiciens fut créé en 2002 à Nanterre. Il évoque avec humour et poésie l’univers mystérieux du cirque et donne vie à un ensemble de personnages qui nous entraînent dans leur rêve.

La musique est enjouée, l’illusion naît d’un rien (une marionnette pour Momo, des ombres chinoises pour les animaux), Richard Dubelski se démène et n’hésite pas à tâter du cymbalum.

Les enfants ? Ils rient sans compter pendant les quarante minutes du spectacle.

À PARTIR DE 5 ANS

Jeudi 16 juillet 2026

11h

et 15h

40 min

Sans Entracte

Enfant 7€ Adultes 15€ .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English :

Momo lives in a circus with his grandfather, the famous clown Huberto, who wants him to be a clown himself. But poor Momo doesn’t like clowns. He prefers to run between the caravans, watch Bettina, the beautiful acrobat, and one day take to the skies while trying his hand at the trapeze.

L’événement MOMO PASCAL DUSAPIN SPECTACLE JEUNE PUBLIC Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER