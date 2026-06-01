Mon Assurance Maladie et moi – animé par la CPAM (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse

Mon Assurance Maladie et moi – animé par la CPAM (réservé aux personnes en situation de handicap) Mardi 30 juin, 09h30 Toulouse – DT HAUTE GARONNE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T09:30:00+02:00 – 2026-06-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T09:30:00+02:00 – 2026-06-30T12:30:00+02:00

Les conseillers de la CPAM viennent vous informer sur les thématiques suivantes : – La Sécurité Sociale – Complémentaire Santé Solidaire – Carte Vitale – Invalidité – Arrêt de travail – Accident du travail et Maladie Professionnelles – Bilan de santé – Compte Améli – Mon Espace Santé Grâce à votre numéro de sécurité sociale, votre dossier sera abordé en individuel afin de le mettre à jour si nécessaire et de faciliter vos démarches. En cas de besoin d’un interprète/interface de communication, me

Toulouse – DT HAUTE GARONNE 31100 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/658852 »}]

Les conseillers de la CPAM viennent vous informer sur les thématiques suivantes : – La Sécurité Sociale – Complémentaire Santé Solidaire – Carte Vitale – Invalidité – Arrêt de travail – Accident du tr Insertion Se préparer