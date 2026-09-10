MON MARI EST UN SALE GOSSE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 5 novembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MON MARI EST UN SALE GOSSE
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-05 2026-11-06 2026-11-08
Une comédie cataclysmique et déjantée !
Élise et Jean-Michel ont la joie de vous annoncer leur mariage qui aura lieu samedi… ou peut-être pas ! Pour rentrer dans son smoking, Jean-Michel a abusé des barres de régime Comme je m’aime ! … Résultat il a maigri du cerveau !
Et sa future épouse, zen en apparence, doit gérer un fiancé qui régresse à vitesse grand V, passant de bébé capricieux à ado incontrôlable.
Entre gaffes, crises et répliques absurdes, ce duo explosif vous embarque dans une tornade de rires et de rebondissements. Une pièce survitaminée sur le couple, la maturité… et les limites de l’amour. 16 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A cataclysmic and off-the-wall comedy!
L’événement MON MARI EST UN SALE GOSSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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