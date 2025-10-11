Mon mercredi architecture Plus belle la ville Maison de l’architecture Besançon

Mon mercredi architecture Plus belle la ville

Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Avec Coline Maigrot, architecte-urbaniste, et Emma Rivet, artiste graveur

Nous vous invitons à voyager dans les rues de Besançon à travers les époques. Grâce à la technique de la pointe sèche, nous graverons des cartes postales que nous imprimerons à l’aide d’une presse manuelle et nous constituerons une grande fresque rendant compte des transformations de la ville, passées et à venir ! .

