Mon mercredi architecture Plus belle la ville Maison de l’architecture Besançon mercredi 18 mars 2026.

Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00

2026-03-18

Avec Coline Maigrot, architecte-urbaniste, et Emma Rivet, artiste graveur

Nous vous invitons à voyager dans les rues de Besançon à travers les époques. Grâce à la technique de la pointe sèche, nous graverons des cartes postales que nous imprimerons à l’aide d’une presse manuelle et nous constituerons une grande fresque rendant compte des transformations de la ville, passées et à venir !   .

Maison de l'architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

