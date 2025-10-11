Mon mercredi architecture Plus belle la ville Maison de l’architecture Besançon
Mon mercredi architecture Plus belle la ville
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
2026-03-18
Avec Coline Maigrot, architecte-urbaniste, et Emma Rivet, artiste graveur
Nous vous invitons à voyager dans les rues de Besançon à travers les époques. Grâce à la technique de la pointe sèche, nous graverons des cartes postales que nous imprimerons à l’aide d’une presse manuelle et nous constituerons une grande fresque rendant compte des transformations de la ville, passées et à venir ! .
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
