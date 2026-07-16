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Mon Oncle, Les Cinéastes, Le Mans

lundi 17 août 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Mon Oncle, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Mon Oncle Lundi 17 août, 20h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T20:30:00+02:00 – 2026-08-17T22:26:00+02:00
Fin : 2026-08-17T20:30:00+02:00 – 2026-08-17T22:26:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=X6FG5 »}]
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