AGENDA · Le Mans
Mon Oncle, Les Cinéastes, Le Mans
lundi 17 août 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Mon Oncle Lundi 17 août, 20h30 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T20:30:00+02:00 – 2026-08-17T22:26:00+02:00
Fin : 2026-08-17T20:30:00+02:00 – 2026-08-17T22:26:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=X6FG5 »}]
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