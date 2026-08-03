Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans

lundi 17 août 2026 · Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret

Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 16:45:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Découvrez en 40 minutes cette toute nouvelle exposition exceptionnelle sur l’œuvre de Jean Touret, sculpteur majeur du XXème siècle.

Jauge de 20 personnes. .

Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72