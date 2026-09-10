MON PETIT CHAPERON LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 12 septembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MON PETIT CHAPERON

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-11-14

Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons.

Et si les lapins sont pressés, les princesses se rebellent et les fées sont espiègles. Il parait même que le grand méchant loup, serait gentil comme tout.

Entrez, entrez, au pays des merveilles, comptez 1, 2, 3 et dites Il était une fois .

Partez en voyage tout doux avec votre petit chaperon, et une galerie de personnages célèbres ou polissons qui revisitent contes et comptines à leur façon. 9 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

There is a kingdom where Cinderella lives alongside the Three Little Pigs.

L’événement MON PETIT CHAPERON Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE