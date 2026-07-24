*MON PREMIER BIVOUAC Céret
mardi 4 août 2026 · Céret
Informations pratiques
Céret
*MON PREMIER BIVOUAC
5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 150 – 150 – 150
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 13:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Deux jours de randonnée, encadrés par un accompagnateur en montagne qui vous permettra de contempler les plus beaux paysages du Vallespir, de déguster des produits locaux et profiter de l’expertise de Cédric. L’équipement pour la nuitée, le dîner et le petit déjeuner sont inclus.
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5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53
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English :
A two-day hike led by a mountain guide who will help you take in the most beautiful landscapes of Vallespir, sample local products, and benefit from Cédric’s expertise. Overnight accommodations, dinner, and breakfast are included.
L’événement *MON PREMIER BIVOUAC Céret a été mis à jour le 2026-07-24 par VALLESPIR TOURISME
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