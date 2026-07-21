Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Mon premier ciné-concert Ciné-concert par la compagnie Dulciné

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21 10:30:00

fin : 2027-03-21 11:00:00

Date(s) :

2027-03-21

Et si la musique classique devenait un terrain de jeu vivant pour les tout-petits ?

À la manière des grandes heures de l’animation comme Fantasia, deux musiciens accompagnent en direct cinq courts métrages poétiques autour de la rencontre et de la différence. Dans l’esprit du cinéma muet, basson et contrebasse dialoguent avec les images, racontent, surprennent et jouent autant que les personnages. Entre rigueur classique et liberté du jazz, Rossini, Mozart ou Stravinski se réinventent avec humour, finesse et émotion.

Un spectacle vif, sensible et joyeux pour éveiller l’écoute et découvrir la musique autrement, les yeux grands ouverts.

Moment musical à l’issue du spectacle.

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 3 ans

Durée 30 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mon premier ciné-concert Ciné-concert par la compagnie Dulciné

L’événement Mon premier ciné-concert Ciné-concert par la compagnie Dulciné Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité