Mon premier ciné Le monde à l’envers Cinéma Le Hublot Le Croisic
mercredi 15 juillet 2026 · Cinéma Le Hublot · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Mon premier ciné Le monde à l’envers
Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le monde à l’envers
Mon premier ciné
Tout public 45 min de Collectif
Un programme de 6 courts-métrages d’animation, adapté de l’ouvrage de Mario Ramos
Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants. De Rémi, le souriceau vivant la tête en bas, à Sacha et son parcours inclusif à l’école, de Lina qui s’envole avec un pull, à Lily qui fait éternuer la lune… Ce programme explore avec tendresse les perceptions singulières de l’enfance. Entre tricot de nuages, cités sous-marines et métamorphoses fantastiques du quotidien, ces films nous invitent à voir le monde avec les yeux de ceux et celles qui rêvent et vivent à un rythme différent, parfois juste en décalé .
À partir de 3 ans. 4 € pour tous.
Réservation par le site du Hublot ou en caisse.
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Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
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L’événement Mon premier ciné Le monde à l’envers Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
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