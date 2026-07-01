Mon premier ciné Le monde à l’envers Cinéma Le Hublot Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Mon premier ciné Le monde à l’envers

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le monde à l’envers

Mon premier ciné

Tout public 45 min de Collectif

Un programme de 6 courts-métrages d’animation, adapté de l’ouvrage de Mario Ramos

Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants. De Rémi, le souriceau vivant la tête en bas, à Sacha et son parcours inclusif à l’école, de Lina qui s’envole avec un pull, à Lily qui fait éternuer la lune… Ce programme explore avec tendresse les perceptions singulières de l’enfance. Entre tricot de nuages, cités sous-marines et métamorphoses fantastiques du quotidien, ces films nous invitent à voir le monde avec les yeux de ceux et celles qui rêvent et vivent à un rythme différent, parfois juste en décalé .



À partir de 3 ans. 4 € pour tous.

Réservation par le site du Hublot ou en caisse.

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Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Mon premier ciné Le monde à l’envers Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44