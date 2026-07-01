Informations pratiques

Le Croisic

Séance Frisson Backrooms

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Obsession

Séance Frisson

Interdit -16 ans 1h49 De Curry Barker Épouvante-horreur Avec Michael Johnston (II), Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou ? Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d’exaucer n’importe quel souhait.

Son crush de toujours tombe alors raide dingue de lui… jusqu’à l’obsession la plus totale.

Faites attention à ce que vous souhaitez !



Interdit au moins de 16 ans.

Réservation par le site du Hublot ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Séance Frisson Backrooms Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44