Mon psy me trompe avec ma femme La Comédie de Metz Metz

Mon psy me trompe avec ma femme

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-12 21:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Quand un couple qui ne va pas bien consulte un psy… qui ne va pas bien non plus…

Par un abus d’hypnoses indiennes, Nathan (psy le plus honnête de tous les escrocs de sa catégorie), a trop forcé sur le côté féminin de Yanis et masculin de Tessa. Résultat, Yanis raisonne et se comporte désormais comme… une femme… et Tessa comme un homme… Heureusement, grâce à une nouvelle thérapie américaine, Nathan va parfaitement réussir à… empirer la situation…

Auteur Xavier Matte

Artistes Hervé Fassy ou Xavier Matte, Philippe Elno, Florence BardonTout public

English :

When an unhappy couple consults a shrink… who’s also unhappy…

Through an abuse of Indian hypnosis, Nathan (the most honest of all the crooks in his category), has pushed too hard on the feminine side of Yanis and the masculine side of Tessa. As a result, Yanis now reasons and behaves like… a woman… and Tessa like a man… Fortunately, thanks to a new American therapy, Nathan is perfectly able to… make things worse…

Author Xavier Matte

Artists Hervé Fassy or Xavier Matte, Philippe Elno, Florence Bardon

