« Mon p’tit zoo modelé » : initiez-vous au modelage d’argile, Château-musée Henri IV, Nérac
samedi 19 septembre 2026 · Château-musée Henri IV · Nérac
Informations pratiques
« Mon p’tit zoo modelé » : initiez-vous au modelage d’argile 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre. Sur le parvis du château.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
En collaboration avec l’association Compaas, venez donner forme à votre animal préféré lors d’un atelier d’initiation au modelage de l’argile.
Façonnez votre création à la main, puis repartez avec votre œuvre.
Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.
En collaboration avec l’association « Compaas » :
© Pixabay
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