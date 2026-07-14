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Mon quartier s’anime (Clos-Chassaing) Visite ludique du Sans Réserve Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux

jeudi 23 juillet 2026 · Ecole élémentaire Clos-Chassaing · Périgueux

Mon quartier s’anime (Clos-Chassaing) Visite ludique du Sans Réserve Ecole élémentaire Clos-Chassaing Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ecole élémentaire Clos-Chassaing
Adresse
74 Boulevard Ampère
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Mon quartier s’anime (Clos-Chassaing) Visite ludique du Sans Réserve

Ecole élémentaire Clos-Chassaing 74 Boulevard Ampère Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Sortie visite ludique du Sans réserve   .

Ecole élémentaire Clos-Chassaing 74 Boulevard Ampère Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00  contact@perigueux.fr

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English : Mon quartier s’anime (Clos-Chassaing) Visite ludique du Sans Réserve

L’événement Mon quartier s’anime (Clos-Chassaing) Visite ludique du Sans Réserve Périgueux a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Communal de Périgueux

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