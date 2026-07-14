Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Sortie à l’étang de Neufont Local 800, chemin de lamonzie Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Sortie à l’étang de Neufont

Local 800, chemin de lamonzie 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 12:45:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Sortie à l’étang de Neufont / Baignade

Places limitées. (10 enfants) .

Local 800, chemin de lamonzie 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38 contact@perigueux.fr

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English : Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Sortie à l’étang de Neufont

L’événement Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Sortie à l’étang de Neufont Périgueux a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Communal de Périgueux