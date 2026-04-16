[MONA+] Inauguration terrains de padel Stade Audincourtois Audincourt

Audincourt

[MONA+] Inauguration terrains de padel

Stade Audincourtois 22 Rue des Cantons Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Inauguration officielle des terrains de padel, le samedi 18 avril 2026 de 14h00 à 18h00 au stade audincourtois 16 Rue des Cantons.

Programme de l’après-midi

• 14h00 Ouverture des portes au public

• 14h00 14h30 Match d’exhibition avec l’influenceur @holalospadelistos

• 14h30 Inauguration officielle

• 15h00 Initiations gratuites et matchs ouverts à tous

• 18h00 Clôture de l’événement

Tout au long de l’après-midi buvette, restauration sur place et tombola avec de nombreux lots à gagner !

Fruit d’un partenariat entre Yes Yes Padel, la Ville d’Audincourt et le Club de tennis d’Audincourt, ce sont 3 terrains de padel semi-couverts qui seront accessibles 100 % en autonomie, à des tarifs ultra-accessibles, et ce toute l’année. .

Stade Audincourtois 22 Rue des Cantons Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 37 47 centredart@audincourt.fr

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English : [MONA+] Inauguration terrains de padel

L’événement [MONA+] Inauguration terrains de padel Audincourt a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD