Monarques – Les Corbeaux et les Renards, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Monarques – Les Corbeaux et les Renards Mercredi 4 mars, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
La revue Nous voulons lire / Centre Denise Escarpit propose une lecture à plusieurs voix accompagnée d’une projection vidéo de la bande-dessinée Monarques : les corbeaux et les renards.
Inspirée des Fables de la Fontaine, cette BD politique de Guillaume Plassans et Rom Montalban évoque, sous la forme d’une tragédie classique avec dialogues en alexandrins, les glissements totalitaires d’une société au bord de la guerre.
Texte en alexandrins : Guillaume Plassans
Dessin et vidéo : Rom Montalban
Mise en voix : Nous Voulons Lire !
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures à voix hautes conscience citoyenne littérature jeunesse
Revue Nous voulons lire