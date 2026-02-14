Monarques – Les Corbeaux et les Renards, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Monarques – Les Corbeaux et les Renards Mercredi 4 mars, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T17:30:00+01:00 – 2026-03-04T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T17:30:00+01:00 – 2026-03-04T19:00:00+01:00

La revue Nous voulons lire / Centre Denise Escarpit propose une lecture à plusieurs voix accompagnée d’une projection vidéo de la bande-dessinée Monarques : les corbeaux et les renards.

Inspirée des Fables de la Fontaine, cette BD politique de Guillaume Plassans et Rom Montalban évoque, sous la forme d’une tragédie classique avec dialogues en alexandrins, les glissements totalitaires d’une société au bord de la guerre.

Texte en alexandrins : Guillaume Plassans

Dessin et vidéo : Rom Montalban

Mise en voix : Nous Voulons Lire !

> télécharger le flyer (PDF)

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.nvl-larevue.fr/nvl-la-revue/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000704326 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/in/rest/public/Attachment/attach_cmsUpload_99e9c12b-7ee1-4c31-b6a9-193d1e74aeeb »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures à voix hautes conscience citoyenne littérature jeunesse

Revue Nous voulons lire