Monciné à la plage Jardin de la Grotte Anglet
Monciné à la plage Jardin de la Grotte Anglet jeudi 30 juillet 2026.
Anglet
Monciné à la plage
Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:45:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Vivez une expérience unique avec les Monciné à la plage d’Anglet ! Le Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour se transforme en cinéma en plein air.
Installé dans l’herbe ou confortablement dans un transat, face à l’océan, le public profite de projections de films tout public dans une ambiance conviviale et estivale. Les séances, accessibles librement, offrent aux familles comme aux cinéphiles un moment magique sous les étoiles. .
Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Monciné à la plage
L’événement Monciné à la plage Anglet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Anglet
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