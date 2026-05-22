Yoga face à l’océan Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Anglet

Yoga face à l’océan

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Offrez-vous une parenthèse bien-être face à l’océan avec une séance de yoga à la Chambre d’Amour, proposée par Anglet Côte Basque.

Encadrée par un professeur diplômé, la séance se déroule dans une ambiance apaisante entre salutations au soleil, postures d’équilibre, inversions et relaxation au rythme des vagues. Débutants comme pratiquants confirmés sont les bienvenus. .

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com

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English : Yoga face à l’océan

L’événement Yoga face à l’océan Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet