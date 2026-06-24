Chantier participatif Agir pour l’entretien de la forêt du Pignada Promenade de La Barre Anglet vendredi 24 juillet 2026.

Anglet

Chantier participatif Agir pour l’entretien de la forêt du Pignada

Promenade de La Barre Forêt du Pignada Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vous souhaitez participer à l’entretien de la forêt du Pignada ? Les techniciens de la Direction de l’environnement, de l’ONF et du Conseil Départemental, vous proposent en petit groupe d’agir sur les espèces exotiques envahissantes qui colonisent certains secteurs. Cette opération est essentielle pour préserver les essences endémiques et favoriser leur développement.

Au cours de ce chantier participatif, soyez acteur, partagez-nous vos connaissances et posez-nous vos questions, nous aurons à cœur d’y répondre.

Animé par la Direction de l’Environnement, l’Office National des Forêts et le Conseil Départemental.

Tout public à partir de 12 ans.

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo et au chantier (vêtements couvrant les bras et les jambes, chaussures fermées, gants de jardinage et sécateurs si possible). .

Promenade de La Barre Forêt du Pignada Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Chantier participatif Agir pour l’entretien de la forêt du Pignada

L’événement Chantier participatif Agir pour l’entretien de la forêt du Pignada Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet