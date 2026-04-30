Soft de plage Plage de La Barre Anglet
Soft de plage Plage de La Barre Anglet samedi 25 juillet 2026.
Anglet
Soft de plage
Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir le softball de plage à l’occasion d’un grand tournoi international organisé sur la plage de La Barre !
Discipline spectaculaire et conviviale dérivée du baseball, le softball séduit par son rythme, son accessibilité et son esprit d’équipe.
Pendant deux jours, 10 équipes venues de différents horizons s’affronteront lors de 25 matchs disputés dans une ambiance sportive et festive, face à l’océan.
Cet événement est organisé par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et le club local des Gambas d’Anglet.
Sur place, de nombreuses animations attendent le public
– 2 terrains de softball en compétition
– 1 terrain de démonstration pour découvrir la discipline
– 1 cage de frappe avec machine pour s’initier et tester sa puissance
– 1 chapiteau restauration snack
Un rendez-vous sportif original à vivre en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel de la plage de La Barre. .
Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English :
L’événement Soft de plage Anglet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Anglet
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