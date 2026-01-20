Monday Tribute – Mac DeMarco SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Atmosphère décontractée et rêveuse pour notre soirée hommage Sunday Tribute dédiée à Mac DeMarco

Entre nonchalance assumée et mélodies baignées de soleil, son univers vous invite à ralentir et savourer l’instant

Avec des titres comme « Salad Days », « Chamber of Reflection » ou « My Kind of Woman », Mac Demarco dessine des paysages sonores doux-amers, remplis de nostalgie, d’humour et de réflexions intimes sur le temps qui passe, l’amour et la solitude. Son style marque une génération d’artistes indépendants et continue de séduire par son authenticité et sa liberté

Pour cette soirée gratuite Sunday Tribute, on assurera des concerts lives aux mood chill et good vibes pour se laisser porter et se déconnecter

Lundi 6 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le lundi 06 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

