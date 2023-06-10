Observation des libellules du Bois de Vincennes Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 Paris samedi 10 juin 2023.

Une jolie balade forestière le long des petites rivières et mares du Bois de Vincennes pour y découvrir les nombreuses espèces de libellules qui s’y reproduisent. L’occasion d’apprendre à mieux connaître ces insectes surprenants et à en faire de belles photos.

La gestion écologique pratiquée au Bois de Vincennes et visant à favoriser la vie sauvage permet d’y rencontrer de nombreuses espèces animales à deux pas de la ville. Parmi celles-ci diverses espèces de libellules se reproduisent dans les petits cours d’eau et les mares.

Grâce à la longue-vue ou les jumelles, vous observerez et apprendrez à mieux connaître ces superbes insectes ainsi que les papillons ou autres insectes présents. Ce pourra être aussi l’occasion de réaliser quelques beaux clichés. Ceci nous amènera à parler des sciences participatives et de la protection de la nature.

Venez avec votre appareil photo !

En cas de météo trop défavorable aux insectes, nous découvrirons la flore et les oiseaux du Bois.

Prendre un Pique-nique à apporter !

Kilométrage : 3km

Organisé par Richard•Guide nature et accompagnateur en montagne

Réservation sur EcoNature

Partons dans les zones humides du bois pour allez découvrir les libellules, insectes fascinants qui font partis des plus vieux insectes volants connus.

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Adulte :12 €

Enfant 8 à 12 ans : 9 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2023-06-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 75012 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/observation-des-libellules-du-bois-de-vincennes?date=2023-06-10T10:30



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