Observation des libellules du Bois de Vincennes Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 Paris
Observation des libellules du Bois de Vincennes Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 Paris samedi 10 juin 2023.
Une jolie balade forestière le long des petites rivières et mares du Bois de Vincennes pour y découvrir les nombreuses espèces de libellules qui s’y reproduisent. L’occasion d’apprendre à mieux connaître ces insectes surprenants et à en faire de belles photos.
La gestion écologique pratiquée au Bois de Vincennes et visant à favoriser la vie sauvage permet d’y rencontrer de nombreuses espèces animales à deux pas de la ville. Parmi celles-ci diverses espèces de libellules se reproduisent dans les petits cours d’eau et les mares.
Grâce à la longue-vue ou les jumelles, vous observerez et apprendrez à mieux connaître ces superbes insectes ainsi que les papillons ou autres insectes présents. Ce pourra être aussi l’occasion de réaliser quelques beaux clichés. Ceci nous amènera à parler des sciences participatives et de la protection de la nature.
Venez avec votre appareil photo !
En cas de météo trop défavorable aux insectes, nous découvrirons la flore et les oiseaux du Bois.
Prendre un Pique-nique à apporter !
Kilométrage : 3km
Organisé par Richard•Guide nature et accompagnateur en montagne
Partons dans les zones humides du bois pour allez découvrir les libellules, insectes fascinants qui font partis des plus vieux insectes volants connus.
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 17h00
payant
Adulte :12 €
Enfant 8 à 12 ans : 9 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2023-06-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00
Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 75012 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/observation-des-libellules-du-bois-de-vincennes?date=2023-06-10T10:30
Afficher la carte du lieu Bois de Vincennes, Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026
- Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris 23 juin 2026