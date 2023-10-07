Ni vrai ni faux bien au contraire avec Philippe de Perthuis Théâtre Le Double Fond PARIS

Au double Fond, chaque magicien concocte un spectacle dont la réussite repose aussi sur sa personnalité. Philippe de Perthuis, ingénieur reconverti, manie les cartes avec humour pince-sans- rire et une intelligence imaginative: il pose quelques questions sibyllines, il s’attarde sur quelques invraisemblables histoires, le tout pour mieux s’emparer du cerveau d’un public qu’il laisse pantois. Oui, il devinera le plat auquel vous pensez, oui, il saura retrouver votre boucle d’oreille dans une boite bien fermée…Un spectacle bluffant, pour adultes et adolescents, en tout intimité.

Explorer les frontières floues du réel et de l’imaginaire. Distinguer le vrai du faux. Le voulez-vous vraiment ? Jouons avec notre esprit, il n’attend que ça ! Avec intelligence et bienveillance, Philippe de Perthuis vous invite à un drôle de voyage entre mystère, partage, rires et quelques autres sentiments. Magie, mentalisme, hypnose… Plus qu’un spectacle, une expérience !

Le samedi 22 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 14 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 08 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 18 juillet 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 20 juin 2026

de 21h00 à 22h15

payant

32 € (plein tarif) 25 € (tarif réduit) Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Arrivée: 20h30 | Début du spectacle: 21h Détail des formules : https://www.doublefond.com/1BFogn-formules-et-tarifs/

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2023-10-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T22:15:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T22:15:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T22:15:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T22:15:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T22:15:00+02:00;2026-08-22T21:00:00+02:00_2026-08-22T22:15:00+02:00

Théâtre Le Double Fond 1 place du Marché Sainte Catherine 75004 1 place du marché Sainte CatherinePARIS

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