Monroe | Église Saint-Genès des Carmes Église Saint-Genès des Carmes Clermont-Ferrand

Monroe | Église Saint-Genès des Carmes

Église Saint-Genès des Carmes Rue Neuve des Carmes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une voix céleste au cœur du patrimoine français.

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Église Saint-Genès des Carmes Rue Neuve des Carmes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A heavenly voice at the heart of French heritage.

L’événement Monroe | Église Saint-Genès des Carmes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-11 par Clermont Auvergne Volcans