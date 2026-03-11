Monroe | Église Saint-Genès des Carmes Église Saint-Genès des Carmes Clermont-Ferrand
Monroe | Église Saint-Genès des Carmes Église Saint-Genès des Carmes Clermont-Ferrand dimanche 21 juin 2026.
Monroe | Église Saint-Genès des Carmes
Église Saint-Genès des Carmes Rue Neuve des Carmes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Une voix céleste au cœur du patrimoine français.
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Église Saint-Genès des Carmes Rue Neuve des Carmes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A heavenly voice at the heart of French heritage.
L’événement Monroe | Église Saint-Genès des Carmes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-11 par Clermont Auvergne Volcans