Monroe Récital de chants sacrés Église Sainte-Thérèse Metz

Monroe Récital de chants sacrés

Église Sainte-Thérèse 31 rue de Verdun Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Monroe accompagnée à l’église Sainte Thérèse de Metz par la Maîtrise de la Cathédrale, est une cantatrice prodige de 16 ans.

Elle possède une voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes.

Chaque note qu’elle interprète semble toucher l’âme, comme un souffle venu d’ailleurs.

Son timbre singulier, à la fois lumineux et profond, fascine autant qu’il élève.

Révélée en 2024 au grand public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme une figure majeure d’une nouvelle génération d’artistes lyriques.

Elle incarne une alliance rare entre virtuosité vocale, maturité artistique et quête intérieure.

Guidée par une foi discrète mais intense, Monroe se consacre aujourd’hui à un projet profondément spirituel une tournée exceptionnelle, prévue pour 2026, qui la mènera à travers les plus belles églises de France.

Ce récital d’opéra sacré ne sera pas simplement un concert, mais une véritable expérience de communion, où la musique devient prière et la voix, un pont entre le ciel et les hommes.

Dans un monde en quête de sens, Monroe offre une parenthèse lumineuse, un instant suspendu où la beauté s’élève, sincère et sacrée.Tout public

Église Sainte-Thérèse 31 rue de Verdun Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Monroe, accompanied at Metz’s Sainte Thérèse church by the Maîtrise de la Cathédrale, is a 16-year-old singing prodigy.

She possesses a rare voice of overwhelming purity and power.

Every note she sings seems to touch the soul, like a breath from somewhere else.

Her singular timbre, at once luminous and profound, fascinates as much as it uplifts.

Revealed to the general public in 2024 when she won the France 2 program Prodiges, Monroe is already establishing herself as a major figure in a new generation of opera artists.

She embodies a rare combination of vocal virtuosity, artistic maturity and inner quest.

Guided by a discreet but intense faith, Monroe is now devoting herself to a deeply spiritual project: an exceptional tour, scheduled for 2026, which will take her through the most beautiful churches in France.

This sacred opera recital will not simply be a concert, but a true experience of communion, where music becomes prayer and the voice a bridge between heaven and man.

In a world in search of meaning, Monroe offers a luminous interlude, a suspended moment where beauty rises, sincere and sacred.

