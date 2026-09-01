MONSIEUR KONASS Agde
samedi 12 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
MONSIEUR KONASS
LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Et si votre future belle-mère était une néo-féministe radicale avec son mari totalement déconstruit ?
Et si vous deviez cacher vos convictions pour pourvoir leur demander un prêt en vue de l’achat d’un appartement ? Voici les aventures de monsieur Konass, une plongée vertigineuse et burlesque dans la folie woke de notre époque.
Artiste(s) Christian Charmetant, Alexandre Jean, Herrade Von Meier, Marthe Le Baube, Philippe De Monts, Irène Ismailoff
Auteur(s) Laurent Firode
Metteur(s) en scène Laurent Firode
#THEATRE .
LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04
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English : MONSIEUR KONASS
What if your future mother-in-law were a radical neo-feminist with a husband who’s completely deconstructed?
L’événement MONSIEUR KONASS Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
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