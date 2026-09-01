Informations pratiques

Agde

MONSIEUR KONASS

LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Et si votre future belle-mère était une néo-féministe radicale avec son mari totalement déconstruit ?

Et si vous deviez cacher vos convictions pour pourvoir leur demander un prêt en vue de l’achat d’un appartement ? Voici les aventures de monsieur Konass, une plongée vertigineuse et burlesque dans la folie woke de notre époque.

Artiste(s) Christian Charmetant, Alexandre Jean, Herrade Von Meier, Marthe Le Baube, Philippe De Monts, Irène Ismailoff

Auteur(s) Laurent Firode

Metteur(s) en scène Laurent Firode

#THEATRE .

LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04

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English : MONSIEUR KONASS

What if your future mother-in-law were a radical neo-feminist with a husband who’s completely deconstructed?

L’événement MONSIEUR KONASS Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34