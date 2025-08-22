Monsieur Lune L’ASCENSEUR COSMIQUE 2.0 Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.

Concert illustré

Durée 40 minutes

À partir de 6 ans

Monsieur Lune et ses 5 musiciens proposent un concert illustré, mêlant live, bande-son cinématographique (avec les voix de François Morel, Gérald Genty, Oldelaf, Pi Ja Ma, Voyou et Caroline Santini) et dessins animés tirés du livre-disque. Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est servie par des dialogues pleins d’humour et de second degré !

L’Ascenseur Cosmique place de manière positive la tolérance et l’acceptation de l’autre au centre du récit. Sauvons la Terre, mais avec le sourire ! Nos héros devront ainsi allier leurs compétences et mettre de côté leurs différences pour sauver la planète bleue.

Avec Ulysse Maison d’Artiste

Auteurs Sébastien Rost et Nicolas Pantalacci (Monsieur Lune) .

