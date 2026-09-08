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Monstres et Cie, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Monstres et Cie, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Monstres et Cie Samedi 31 octobre, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T16:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:20:00+01:00
Fin : 2026-10-31T16:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:20:00+01:00

Samedi 31 octobre – 16h30
Venez découvrir des histoires remplies de monstres et de fantômes pour frissonner et rire en famille.
Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (Piccolo teatro – niveau –1)
Durée : 30/40 min – À partir de 4 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir des histoires remplies de monstres et de fantômes pour frissonner et rire en famille.

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