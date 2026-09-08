Monstres et Cie, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Monstres et Cie Samedi 31 octobre, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T16:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:20:00+01:00
Fin : 2026-10-31T16:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:20:00+01:00
Samedi 31 octobre – 16h30
Venez découvrir des histoires remplies de monstres et de fantômes pour frissonner et rire en famille.
Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (Piccolo teatro – niveau –1)
Durée : 30/40 min – À partir de 4 ans
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir des histoires remplies de monstres et de fantômes pour frissonner et rire en famille.
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