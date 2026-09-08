Monstres et Cie, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Monstres et Cie Samedi 31 octobre, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T16:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:20:00+01:00

Fin : 2026-10-31T16:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:20:00+01:00

Samedi 31 octobre – 16h30

Venez découvrir des histoires remplies de monstres et de fantômes pour frissonner et rire en famille.

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (Piccolo teatro – niveau –1)

Durée : 30/40 min – À partir de 4 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir des histoires remplies de monstres et de fantômes pour frissonner et rire en famille.