Monstres… Pas si monstrueux !, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Monstres… Pas si monstrueux ! Jeudi 29 octobre, 14h15 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T14:15:00+01:00 – 2026-10-29T14:56:00+01:00

Fin : 2026-10-29T14:15:00+01:00 – 2026-10-29T14:56:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=20CJQ »}]

Ciné quiz – Nous avons l’habitude de voir au cinéma des monstres terrifiants… Mais ils ne sont pas toujours aussi terribles ! Ce programme de cinq courts-métrages vous propose un tour d’horizon d… Cinéma le Rio Monstres… Pas si monstrueux !