Montaigne in game – Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei, Station Ausone, Bordeaux
Montaigne in game – Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei, Station Ausone, Bordeaux mercredi 22 avril 2026.
Montaigne in game – Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei Mercredi 22 avril, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00
Dans le cadre de Montaigne in Game. En partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne.
Avec Eddy Dufourmont, professeur en études japonaises à l’Université Bordeaux Montaigne et Nicolas Patin aux manettes.
Rendez-vous à la Station Ausone, 8 rue de la vieille tour.
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez assister à un gameplay exceptionnel des jeux Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei avec Nicolas Patin et Eddy Dufourmont.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026