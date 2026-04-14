Montaigne in game – Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei, Station Ausone, Bordeaux

Montaigne in game – Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei Mercredi 22 avril, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00

Dans le cadre de Montaigne in Game. En partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne.

Avec Eddy Dufourmont, professeur en études japonaises à l’Université Bordeaux Montaigne et Nicolas Patin aux manettes.

Rendez-vous à la Station Ausone, 8 rue de la vieille tour.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez assister à un gameplay exceptionnel des jeux Assassin’s Creed Shadows & Ghost of Yōtei avec Nicolas Patin et Eddy Dufourmont.