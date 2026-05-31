Montaigne les Essais, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Montaigne les Essais 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Tarifs : de 12 € à 23 € • Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:20:00+02:00 – 2026-07-04T17:20:00+02:00

Fin : 2026-07-25T16:20:00+02:00 – 2026-07-25T17:20:00+02:00

Montaigne, après s’être retiré des affaires publiques, passa les vingt dernières années de sa vie à inviter le monde, le monde entier, et même tout l’univers, dans sa bibliothèque, afin de se mesurer aussi justement que possible à cette immensité. Hervé Briaux s’en fait le vivant et fidèle interprète.

Adaptation et jeu : Hervé Briaux

Hervé Briaux Mise en scène : Chantal de la Coste

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-le-petit-louvre.tickandlive.com/evenement/montaigne-les-essais »}]

Vivre, c’est combattre !

droits réservés