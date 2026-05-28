Montcléra en fête Montcléra
Montcléra en fête Montcléra samedi 4 juillet 2026.
Montcléra
Montcléra en fête
Face au château Montcléra Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
En famille ou entre amis, assistez à la fête du village ! Soirée musicale, loto et animations ..
En famille ou entre amis, assistez à la fête du village ! Soirée musicale, loto et animations … tout pour bien s'amuser !
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Face au château Montcléra 46250 Lot Occitanie comite@montclera.org
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English :
With family or friends, attend the village fête! Musical evenings, bingo and entertainment …
L’événement Montcléra en fête Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac