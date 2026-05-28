Montcléra

Montcléra en fête

Face au château Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

En famille ou entre amis, assistez à la fête du village ! Soirée musicale, loto et animations ..

En famille ou entre amis, assistez à la fête du village ! Soirée musicale, loto et animations … tout pour bien s'amuser !

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Face au château Montcléra 46250 Lot Occitanie comite@montclera.org

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English :

With family or friends, attend the village fête! Musical evenings, bingo and entertainment …

L’événement Montcléra en fête Montcléra a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac