Festival National des Vieilles Mécaniques de Montcléra

D 673, Pré Colombier (Face au château) Montcléra Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Participez à la 35ème édition du prestigieux Festival national des Vieilles Mécaniques de Cazals-Montcléra !

Explorez des machines et équipements d’époque méticuleusement préservés, au cours de journées dédiées à l’héritage mécanique !

Plongez dans une ambiance festive assurée !

Ne manquez pas la grande tombola avec, comme premier prix, une 2CV entièrement restaurée.

Un événement incontournable pour les amateurs de nostalgie mécanique ! .

D 673, Pré Colombier (Face au château) Montcléra 46250 Lot Occitanie lesvieillesmecaniques@aol.fr

English :

Take part in the 35th edition of the prestigious Festival national des Vieilles Mécaniques de Cazals-Montcléra!

Explore meticulously preserved vintage machines and equipment, during days dedicated to mechanical heritage!

A festive atmosphere is guaranteed!

Don’t miss the grand tombola with a fully restored 2CV as first prize!

German :

Nehmen Sie an der 35. Ausgabe des renommierten nationalen Festivals der alten Mechanik in Cazals-Montcléra teil!

Erkunden Sie akribisch erhaltene Maschinen und Geräte aus der Vergangenheit, während der Tage, die dem mechanischen Erbe gewidmet sind!

Tauchen Sie ein in eine festliche Atmosphäre!

Verpassen Sie nicht die große Tombola mit einem vollständig restaurierten 2CV als Hauptpreis

Italiano :

Partecipate alla 35ª edizione del prestigioso Festival national des Vieilles Mécaniques di Cazals-Montcléra!

Esplorate macchine e attrezzature d’epoca meticolosamente conservate durante le giornate dedicate al patrimonio meccanico!

L’atmosfera di festa non mancherà!

Non perdetevi la grande tombola con in palio una 2CV completamente restaurata!

Espanol :

Participe en la 35ª edición del prestigioso Festival national des Vieilles Mécaniques de Cazals-Montcléra

Explore máquinas y equipos antiguos meticulosamente conservados durante unas jornadas dedicadas al patrimonio mecánico

Disfrute de un ambiente festivo

No se pierda la gran tómbola con un 2CV totalmente restaurado como primer premio

