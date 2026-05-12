Marché artisans, producteurs, créateurs d’art et de bien être à Montcléra Route de Bugan Montcléra

Montcléra

Marché artisans, producteurs, créateurs d’art et de bien être à Montcléra

Route de Bugan Ferme pédagogique Montcléra Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Dans le cadre de l'ouverture de la ferme pédagogique Les Petits Amis d'Hippolyte, venez flâner parmi les étals des exposants du marché de producteurs, artisans d'arts..

Dans le cadre de l'ouverture de la ferme pédagogique Les Petits Amis d'Hippolyte, venez flâner parmi les étals des exposants du marché de producteurs, artisans d'arts… Des démonstrations, des ateliers et des initiations en tout genre animeront la journée.

.

Route de Bugan Ferme pédagogique Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 36 93 12 89 cecile.blanco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the opening of the educational farm Les Petits Amis d'Hippolyte, come and stroll among the stalls of exhibitors at the farmers’ market, arts and crafts…

L’événement Marché artisans, producteurs, créateurs d’art et de bien être à Montcléra Montcléra a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gourdon