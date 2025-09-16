Monte Cristo, le spectacle musical Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Monte Cristo, le spectacle musical Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 9 janvier 2027.

Monte Cristo, le spectacle musical

Samedi 9 janvier 2027 à partir de 15h et à partir de 20h30.

Deux séances le même jour. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 80 EUR

Redécouvrez l’œuvre d’Alexandre Dumas dans une nouvelle adaptation en spectacle musical.

A partir du 5 février 2026 aux Folies Bergère à Paris et en tournée en France, Belgique et Suisse.Enfants

—



À travers des mélodies poignantes et une scénographie grandiose, Monte-Cristo, le spectacle musical plonge le spectateur au XIXe siècle dans une histoire tumultueuse où trahison et justice s’entrelacent et où le destin d’un homme se joue sur le fil du rasoir. L’émotion et la grandeur du récit font de ce spectacle une expérience inédite.



L’histoire



Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès, arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, parvient à s’évader du château d’If où il est enfermé depuis quatorze ans. Sous l’identité du comte de Monte-Cristo, il revient pour se venger de ceux qui l’ont trahi mais devra faire aux luttes intérieures qui façonnent son âme.



—



Monte-Cristo, le spectacle musical à partir du 5 février 2026 aux Folies Bergère à Paris et en tournée en France, Belgique et Suisse. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rediscover Alexandre Dumas? work in a new musical adaptation.

From February 5, 2026 at the Folies Bergère in Paris and on tour in France, Belgium and Switzerland.

German :

Entdecken Sie das Werk von Alexandre Dumas in einer neuen Adaption als Musical wieder.

Ab dem 5. Februar 2026 in den Folies Bergère in Paris und auf Tournee durch Frankreich, Belgien und die Schweiz.

Italiano :

Riscoprite l’opera di Alexandre Dumas in un nuovo adattamento musicale.

Dal 5 febbraio 2026 alle Folies Bergère di Parigi e in tournée in Francia, Belgio e Svizzera.

Espanol :

Redescubra la obra de Alejandro Dumas en una nueva adaptación musical.

A partir del 5 de febrero de 2026 en el Folies Bergère de París y en gira por Francia, Bélgica y Suiza.

