Montée Emile LABBAYE Gymnase de la Mouniaude Châtel-Guyon
samedi 11 juillet 2026 · Gymnase de la Mouniaude · Châtel-Guyon
Informations pratiques
Châtel-Guyon
Montée Emile LABBAYE
Gymnase de la Mouniaude Avenue de l’Europe Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Trophée des Grimpeurs un défi sportif de taille pour les cyclistes, Samedi 11 juillet, La Montée Emile Labbaye !
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Gymnase de la Mouniaude Avenue de l’Europe Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 21 07 97
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English :
Trophée des Grimpeurs: A Major Athletic Challenge for Cyclists—Saturday, July 11, the Montée Emile Labbaye!
L’événement Montée Emile LABBAYE Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic