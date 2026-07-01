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AGENDA · Châtel-Guyon

Montée Emile LABBAYE Gymnase de la Mouniaude Châtel-Guyon

samedi 11 juillet 2026 · Gymnase de la Mouniaude · Châtel-Guyon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Gymnase de la Mouniaude
Adresse
Avenue de l'Europe
Ville
63140 Châtel-Guyon
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
12 12 15

Châtel-Guyon

Montée Emile LABBAYE

Gymnase de la Mouniaude Avenue de l’Europe Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Trophée des Grimpeurs un défi sportif de taille pour les cyclistes, Samedi 11 juillet, La Montée Emile Labbaye !
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Gymnase de la Mouniaude Avenue de l’Europe Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 21 07 97 

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English :

Trophée des Grimpeurs: A Major Athletic Challenge for Cyclists—Saturday, July 11, the Montée Emile Labbaye!

L’événement Montée Emile LABBAYE Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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