Informations pratiques

Salins-les-Bains

Montée Internationale du Poupet

Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 11 – 11 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-16

fin : 2027-05-16

Date(s) :

2027-05-16

Une épreuve emblématique entre Salins-les-Bains et le Mont Poupet.

Ascension du mont légendaire, de l’olympe jurassien.

Organisée par l’Entente Jura Centre Athlétisme (EJCA), la Montée du Poupet est l’une des courses les plus emblématiques du Jura, de Bourgogne Franche Comté.

Chaque année, plusieurs centaines de coureurs se donnent rendez-vous à Salins-les-Bains pour affronter les pentes du Mont Poupet, dans une ambiance conviviale et festive. Plus qu’une compétition, c’est une fête du sport et du territoire, ancrée dans la tradition jurassienne.

Le Mont légendaire est de retour ! 17,5 km 666D+ / 259D- Course Petit Poupet et randonnée libre. Possibilité de repas d’après course sur résa. .

Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 35 89 74 paul.jeandot@wanadoo.fr

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English : Montée Internationale du Poupet

L’événement Montée Internationale du Poupet Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA