Jeux de cartes et de société Grignotte Café Salins-les-Bains
lundi 17 août 2026 · Grignotte Café · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Jeux de cartes et de société
Grignotte Café 52 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Un moment convivial autour des jeux de cartes et de société, proposé le lundi après-midi à La Cabiotte. Les jeux restent également accessibles les autres jours, selon les envies.
Le lundi après-midi, La Cabiotte propose un temps convivial autour des jeux de cartes et de société.
C’est l’occasion de se retrouver, de partager une partie, de découvrir de nouveaux jeux ou simplement de passer un bon moment ensemble, dans une ambiance simple et chaleureuse.
Ce rendez-vous du lundi permet de créer un temps régulier pour jouer à plusieurs, mais les jeux ne sont pas réservés à ce créneau ils restent accessibles les autres jours d’ouverture de La Cabiotte, pour celles et ceux qui souhaitent lancer une partie à un autre moment.
Que vous soyez joueur ou joueuse habitué·e, débutant·e, curieux·se, ou simplement en envie de passer un moment avec d’autres, vous êtes les bienvenu·es.
Organisateur La Cabiotte .
Grignotte Café 52 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 29 01 contact@lacabiotte.fr
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English : Jeux de cartes et de société
L’événement Jeux de cartes et de société Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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