Informations pratiques

Ribeauvillé

Montée rose du Haut-Koenigsbourg

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez participer à la montée rose du château Haut-Koenigsbourg dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Des animations et collation sont prévus à l’arrivée !

< Venez participer à la montée rose du château Haut-Koenigsbourg dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Des animations et collation sont prévus à l'arrivée ! Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. Heures de départ depuis Ils se feront de manière groupée et seront encadrés par des bénévoles de l'association. Bergheim Départ à 8h45 du Centre Sportif et Culturel (17 Rte du Vin) Environ 2h45 de marche pour 9 Km et 490 m de dénivelé positif. Thannenkirch Départ à 10h de la Salle des fêtes. Environ 1h30 de marche pour 5,3 Km et 170 m de dénivelé positif. Saint-Hippolyte Départ à 9h00 de la Salle des fêtes. Environ 2h de marche pour 6,7 Km et 450 m de dénivelé positif. Orschwiller Départ à 9h30 de la Place de la Chapelle. Environ 2h de marche pour 6 Km et 460 m de dénivelé positif. Kintzheim Départ à 9h30 du 1er parking de la Volerie des Aigles (Rue du Gén de Gaulle). Environ 2h de marche pour 6,5 Km et 480 m de dénivelé positif. Châtenois Départ à 8h30 de l'Espace les Tisserands. Environ 3h de marche pour 9,6 Km et 450 m de dénivelé positif. . Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 49 80 11 francois.lionel@wanadoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the pink ascent of Château Haut-Koenigsbourg as part of the breast cancer awareness campaign. There will be entertainment and a snack at the finish!

L’événement Montée rose du Haut-Koenigsbourg Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr