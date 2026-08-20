Montferrand à la loupiote, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Montferrand à la loupiote Samedi 19 septembre, 20h30 Musée d’art Roger-Quillot Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À la tombée du jour, l’heure est propice pour percer l’histoire et les secrets de l’ancienne cité comtale. Déambulation à travers le secteur sauvegardé de Montferrand pour découvrir un étonnant patrimoine et, à la lumière d’une lampe, quelques étranges habitants…

Départ Parvis du musée d’art Roger-Quilliot

Musée d’art Roger-Quillot Place Louis Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762525 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/marq-musee-dart-roger-quilliot [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}] La fondation du couvent des Ursulines peut être fixée à l’année 1616. En 1623, le père Récollet fut chargé de faire un plan pour la construction d’un couvent comprenant dortoir, réfectoire, cuisine, lessivière, église, cloître… L’escalier et le cloître doivent remonter à cette première construction. Les peintures sur bois du plafond de la chapelle sont datées de 1656. De 1700 à 1704, l’architecte Jareton agrandit et restaura les bâtiments. A la Révolution, le couvent est vendu comme bien national. £Le plafond qui surmonte la nef rectangulaire de la chapelle est en forme de caisson, formé de six cents panneaux rectangulaires, chacun étant peint d’un décor le plus souvent floral (bouquets, guirlandes, rosaces, guirlandes…). Certains de ces panneaux présentent des paysages. Dans le petit cloître formé d’une rangée d’arcades ouvrant sur les jardins, la voûte de la première travée conserve des traces de peintures représentant des anges évoluant sur un fond de nuages. Des motifs peints ont également été retrouvés sur la face intérieure des piles, à chaque séparation de travée. Ce sont des inscriptions dans un cadre de feuillages et de fleurs que termine, à la partie supérieure, une fleur de lys. Tramway : ligne A – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Bus : lignes 20 et 21 – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Station C vélo devant le musée.

À la tombée du jour, l’heure est propice pour percer l’histoire et les secrets de l’ancienne cité comtale. Déambulation à travers le secteur sauvegardé de Montferrand pour découvrir un étonnant et, à…

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