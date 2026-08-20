Montferrand hors les murs, visite en famille, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Montferrand hors les murs, visite en famille Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Louis-Deteix Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une visite originale, pour une découverte hors les murs de la cité fortifiée. Au XIIIe siècle, le mur d’enceinte autour de la bastide s’étendait sur plus de 1700 mètres (des remparts plus longs que ceux de Carcassonne !). La ville ne fut jamais prise de force. Seule la ruse permit au capitaine de routiers Perrot le Béarnais de l’investir le 7 février 1388 !

Départ : Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix

Place Louis-Deteix Place Louis-Deteix 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

Une visite originale, pour une découverte hors les murs de la cité fortifiée. Au XIIIe siècle, le mur d’enceinte autour de la bastide s’étendait sur plus de 1700 mètres (des remparts plus longs que 7…

© Ville Clermont-Ferrand