Montferrand théâtralisée, virée Castel et cliquaille, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Montferrand théâtralisée, virée Castel et cliquaille 19 et 20 septembre Place Louis-Deteix Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Arpentez Montferrand au Moyen Âge en compagnie d’un guide acteur qui a fort à faire !

De façades anciennes en baies sculptées, de foires en marchés, venez voir ce qu’il pouvait bien s’y passer…

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Arpentez Montferrand au Moyen Âge en compagnie d’un guide acteur qui a fort à faire !

© Ville Clermont-Ferrand