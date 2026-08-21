Montferrand théâtralisée, virée Castel et cliquaille, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Place Louis-Deteix · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Montferrand théâtralisée, virée Castel et cliquaille 19 et 20 septembre Place Louis-Deteix Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Arpentez Montferrand au Moyen Âge en compagnie d’un guide acteur qui a fort à faire !
De façades anciennes en baies sculptées, de foires en marchés, venez voir ce qu’il pouvait bien s’y passer…
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Arpentez Montferrand au Moyen Âge en compagnie d’un guide acteur qui a fort à faire !
© Ville Clermont-Ferrand
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