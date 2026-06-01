Montmartre on Wax, Rue Gabrielle – Paris, Paris
Montmartre on Wax, Rue Gabrielle – Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Montmartre on Wax Dimanche 21 juin, 14h00, 23h29 Rue Gabrielle – Paris Paris
200
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T23:29:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Montmartre on Wax
Le 21 juin, sous le soleil de la rue Gabrielle à Montmartre, Libidose célèbre la 6e édition de sa Fête de la Musique avec un nouveau concept : Montmartre on Wax.
Une invitation à danser du jour jusqu’à la nuit, au rythme du vinyle, du live et des rencontres musicales.
La journée débutera entre sonorités du monde et live choral avec Les Chorales de tes Rêves et d’autres invité·es, avant de laisser progressivement place aux platines.
Au fil des heures, une programmation éclectique prendra le contrôle du dancefloor entre house dansante, groove solaire et sélections organiques, dans un format 100% wax pensé pour faire vibrer le quartier tout l’été.
Et à la tombée de la nuit, le voyage glissera vers une techno plus pointue, hypnotique et groovy.
Ici, pas de course aux tendances.
Seulement des disques, du partage, un gros système son et une communauté réunie autour de la musique.
21.06 — Rue Gabrielle — Montmartre
Rue Gabrielle – Paris 2 rue Gabrielle 75018 Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France
Montmartre on Wax
©Clara Honorat
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