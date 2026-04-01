Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens Citadelle Montmédy
Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens Citadelle Montmédy mercredi 22 avril 2026.
Montmédy
Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens
Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:15:00
Date(s) :
2026-04-22
Avec les cinq sens, les enfants doivent identifier des objets, matières textures, et les retrouver dans les tableaux de Jules Bastien Lepage exposés au musée.Enfants
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Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 15 90 tourisme@ardennemeuse.fr
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English :
Using their five senses, children identify objects and textures, and find them in the paintings by Jules Bastien Lepage on display at the museum.
L’événement Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens Montmédy a été mis à jour le 2026-04-09 par ARDENNE-MEUSE
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