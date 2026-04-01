Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens Citadelle Montmédy

Montmédy

Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens

Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:15:00

Date(s) :

2026-04-22

Avec les cinq sens, les enfants doivent identifier des objets, matières textures, et les retrouver dans les tableaux de Jules Bastien Lepage exposés au musée.Enfants

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Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 15 90 tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

Using their five senses, children identify objects and textures, and find them in the paintings by Jules Bastien Lepage on display at the museum.

L’événement Montmercredy Jules Bastien-Lepage à vue de nez, loto des sens Montmédy a été mis à jour le 2026-04-09 par ARDENNE-MEUSE