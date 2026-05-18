Montpellier

MONTPELLIER BEACH MASTERS 2026

419 Avenue du Docteur Jacques Fourcade Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-26

Pour célébrer les 20 ans du @montpellier_beach_volley , on fait les choses en grand.

Rendez-vous du 26 au 28 juin 2026 au Parc de la Rauze, Montpellier pour le WEVZA European Clubs Cup Beach Masters 2026

Réunissant les meilleurs clubs féminins et masculins européens de beach volley.

Pour célébrer les 20 ans du @montpellier_beach_volley , on fait les choses en grand.

Rendez-vous du 26 au 28 juin 2026 au Parc de la Rauze, Montpellier pour le WEVZA European Clubs Cup Beach Masters 2026

Réunissant les meilleurs clubs féminins et masculins européens de beach volley.

L’évènement se poursuivra 29 juin au 4 juillet par les 4×4 Corporate, 3×3 Green BM, 2×2 France 750 série 2 F/H

Sur réservation billetterie en ligne .

419 Avenue du Docteur Jacques Fourcade Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 59 80

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English :

To celebrate 20 years of @montpellier_beach_volley , we’re going all out.

June 26-28, 2026 at Parc de la Rauze, Montpellier for the WEVZA European Clubs Cup Beach Masters 2026

Bringing together Europe’s top men’s and women’s beach volleyball clubs.

L’événement MONTPELLIER BEACH MASTERS 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER